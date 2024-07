Musik und soziale Medien „Rhabarberbar“: Wie man einen viralen Hit landet

Was bei bisherigen viral gegangenen Songs gut funktionierte: Schnelligkeit. So sollte etwa der Aufhänger des Songs schnell präsent sein, erklärt Hornberger. „Es muss in den ersten 15 Sekunden etwas passieren, was mich interessiert. Das heißt: Gefühlt stundenlange Intros oder langsam in die Gänge kommende Geschichten wie früher funktionieren weniger gut.“ Zur Frage, ob sich Künstlerinnen und Künstler beim Songwriting daran orientieren, was bei Tiktok läuft oder nicht, äußerten sich die Labels Warner Music, Universal und Sony in Berlin nicht.