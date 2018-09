„Rhine Cleanup Day“: Tausende Helfer sammeln Müll am Rhein

Großputz am Rhein: Mit Handschuhen und Säcken ausgestattet haben Tausende Ehrenamtliche am Samstag das Rheinufer von der Quelle bis zur Mündung von Müll befreit. dpa

Rund 9000 Menschen waren bundesweit aktiv, europaweit 10.000, wie Joachim Umbach erklärte, einer der Initiatoren des „Cleanup“-Projekts. „Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass direkt beim ersten Mal so viele mitmachen“, sagte der Düsseldorfer. Nicht die Menge an gesammeltem Müll sei relevant, sondern die hohe Teilnehmerzahl. „Damit setzen wir ein Zeichen, dass die Vermüllung mittlerweile Überhand genommen hat und wir etwas dagegen tun müssen.“

58 Städte hatten sich nach Angaben der Veranstalter fürs Aufräumen beim „Rhine Cleanup Day“ gemeldet - die meisten davon in Deutschland, es gab aber auch Teilnehmer in den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und Österreich. Die Großputz-Aktion war bis 13.00 Uhr geplant. „Wir haben niemanden aufgehalten, der auch nach Ende der Aktion noch gesammelt hat“, sagte Umbach. Wer sich nicht angemeldet hatte, konnte auch spontan dazukommen. In Köln fand am Nachmittag eine zweite Aktion statt.

In Zukunft soll der „Rhine Cleanup Day“ jedes Jahr im September stattfinden. Der nächste Termin ist der 14. September 2019.

Initiative