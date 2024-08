Tanz auf dem Society-Parkett Richard Lugner ist tot: Die Schlagzeile als Lebenselixier

Erstmals in den Schlagzeilen war Lugner 1975, als der Unternehmer den Auftrag zum Bau einer Moschee in Wien erhielt. Seine Baufirma hatte zeitweise mehr als 600 Beschäftigte. 1990 eröffnete er sein Einkaufszentrum, ergänzte es später um ein Kino mit elf Sälen. In der „Lugner City“ gaben die Stargäste des Opernballs Autogrammstunden und Pressekonferenzen - das große mediale Echo für den Konsumtempel war garantiert.