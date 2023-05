Film Richard Madden will nicht mehr über James Bond reden

Der britische Schauspieler Richard Madden („Game Of Thrones“) will nicht mehr über Spekulationen sprechen, wonach er der nächste James-Bond-Darsteller werden könnte. „Ich glaube, die Gerüchteküche kocht jetzt seit einer Weile“, sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. „Es ist jetzt vollkommen außerhalb meiner Kontrolle. Ich finde, ich habe genug dazu gesagt.“