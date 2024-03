Leute Ritterschlag für Christopher Nolan und Ehefrau Emma Thomas

Der britisch-amerikanische Regisseur Christopher Nolan und seine Frau Emma Thomas sollen mit einem Ritterschlag ausgezeichnet werden. Das geht aus einer Mitteilung der britischen Regierung hervor. Nolan (53), der erst kürzlich für den Film „Oppenheimer“ einen Oscar erhielt, wird demnach zum Knight Bachelor geschlagen, der ältesten Ritterwürde in Großbritannien. Emma Thomas (52) wird zum Dame Commander of the Order of the British Empire gemacht. Die Ritterwürde und andere Ehrungen werden in Großbritannien vom Königshaus auf Vorschlag der Regierung verliehen.