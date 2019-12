Popstar : Robbie Williams sorgt daheim mit einem Elf für brave Kinder

Robbie Williams bringt seine Kinder mit einem besonderen Trick dazu, in der Vorweihnachtszeit brav zu sein. Foto: Georg Wendt/dpa.

Hamburg Eltern sind immer daran interessiert, dass ihre Kinder sich gut benehmen. Popstar Robbie Williams verleitet sie dazu mit einem Trick - allerdings nur in der Vorweihnachtszeit.

Popstar Robbie Williams (45) bringt seine Kinder mit einem besonderen Trick dazu, in der Vorweihnachtszeit brav zu sein: mit dem Elf auf dem Regal („The Elf on the Shelf“). Der Elf hat demnach die Augen und Ohren vom Weihnachtsmann.