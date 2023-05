Hollywood Robert De Niro zum siebten Mal Vater geworden

In den vergangenen Jahren machte der 79-Jährige als Comedy-Star kräftig Kasse. In der Erfolgskomödie „Reine Nervensache“ mimte er einen für die Psychiater-Couch reifen Mafiaboss. In „Meine Braut, ihr Vater und ich“ und den zwei Hit-Sequels ist er der unmögliche Schwiegervater, in „Immer Ärger mit Grandpa“ (2020) ein Opa, der in einen Kleinkrieg mit seinem Enkel verwickelt wird.