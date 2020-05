Todesfall : Rock-Star Melissa Etheridge trauert um verstorbenen Sohn

US-Sängerin Melissa Etheridge 2015 in der Talkshow 3nach9 im Sendesaal von Radio Bremen. Foto: picture alliance / dpa

Los Angeles Beckett Cypher, der Sohn von US-Sängerin Melissa Etheridge und ihrer früheren Partnerin Julie Cypher, ist im Alter von 21 Jahren gestorben.

Ein schwerer Schlag für Melissa Etheridge. Sie seien traurig, den Tod von Beckett mitzuteilen, hieß es auf der Twitterseite der Musikerin. Es werde daher an dem Tag kein Hauskonzert stattfinden.

Etheridge (58, „I'm The Only One“) hatte während der Corona-Pandemie in den letzten Wochen täglich Zuhause einen kleinen Songauftritt gegeben und ins Netz gestellt. Zu Becketts Todesursache gab es zunächst keine Angaben.