Rockband Metallica verkauft jetzt Whiskey

Metallica erkunden Neuland: Die US-amerikanische Metal-Band ist jetzt unter die Schnapsbrenner gegangen. dpa

Auf ihrer Homepage verkündete die Gruppe, ab Ende der Woche ihren ersten eigenen Whiskey mit dem Namen „Blackened“ (deutsch: „Geschwärzt“) zu verkaufen - eine Anspielung auf den gleichnamigen Song auf dem Album „... And Justice For All“ von 1988.

„Es passiert nicht oft, dass wir ein brandneues, vorher nie dagewesenes Metallica-Unterfangen ankündigen, deshalb sind wir unglaublich aufgeregt und superstolz, den 'Blackened American Whiskey' vorzustellen“, heißt es in dem Statement. Die in Kooperation mit dem renommierten Destillateur Dave Pickerell entstandene Spirituose verbindet demnach mehr mit der Band als nur ihr Name: Während der Reifung im Fass sei der Whiskey mit ausgewählten Metallica-Songs beschallt worden, was die molekularen Wechselwirkungen gefördert und so den Geschmack „geformt“ habe, schrieben die Band-Mitglieder.

„Das höchste Ziel von Metallica ist es, uns mit unseren Fans zu verbinden - durch Alben, Konzerte und verstärkt auch durch jeden anderen Weg, der darüber hinaus eine Bindung schafft“, erklärten die Musiker ihren beruflichen Exkurs in die Schnapsbrennerei. Der Whiskey soll ab Ende der Woche in ausgewählten amerikanischen Städten sowie in zwei Online-Shops zu erwerben sein.

Metallica-Statement