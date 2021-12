Familie : Ronan Keating hat sich sterilisieren lassen

London Er ist Vater von fünf Kinder. Er fühle sich gesegnet, meint Ronan Keating, aber „das war es, das reicht“.

In den Neunzigern wurde der Sänger, der mittlerweile auch als Moderator arbeitet, mit der irischen Boyband Boyzone bekannt. Danach startete er eine Solo-Karriere. Mit seinem Hit „When You Say Nothing at All“, der auch im Film-Klassiker „Notting Hill“ vorkommt, wurde Keating weltweit berühmt.