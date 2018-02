Rosenmontagszug nimmt Genossen aufs Korn: „Selber Schulz!“

Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals müssen sich die Mächtigen warm anziehen: Die großen Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz nehmen wieder die Politik aufs Korn - allen voran Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump. dpa

Düsseldorfs Rosenmontagszug nimmt in diesem Jahr vor allem die Misere der Sozialdemokraten auf's Korn. „Selber Schulz!“ prangt auf einem riesigen Fleischwolf, durch den sich Noch-SPD-Chef Martin Schulz selbst dreht.

Auch seine designierte Nachfolgerin Andrea Nahles ziert einen ganzen Wagen: Übermächtig und breit grinsend verkündet die SPD-Politikerin: „Genossen, das Ende ist Nahles!“.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist als riesige schwarze Spinne dargestellt, umgeben von den Knochen ihrer erledigten Gegner. Andere Motive zeigen die vor der Macht davonrennenden „Feigen Demokraten“, den von Russland niedergemachten US-Präsidenten Donald Trump oder das Elend der Flüchtlinge in Libyen.

Im Gegenzug zum Kölner Rosenmontagszug bleiben in der Nachbarstadt Düsseldorf die Motive bis zuletzt stets geheim. Die Mottowagen standen am Morgen noch in der Wagenbauhalle der Karnevalisten. Die Entwürfe des Wagenbauers Jacques Tilly haben den Ruf, deutschlandweit die frechsten zu sein.

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug startet kurz vor Mittag. Die Zugstrecke ist fünf Kilometer lang, mehrere Hunderttausend Menschen werden erwartet.