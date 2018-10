später lesen Heiratsantrag Rosie O'Donnell gibt Verlobung mit Freundin bekannt FOTO: Jason Szenes FOTO: Jason Szenes Teilen

Schauspielerin Rosie O'Donnell (56, „The Flintstones“) hat sich mit Freundin Elizabeth Rooney (33) verlobt. Das gab O'Donnell am Montag auf einer Veranstaltung zum 15. Jubiläum ihrer Organisation „Rosie's Theater Kids“ in New York bekannt, wie das US-Magazin „People“ berichtet. dpa