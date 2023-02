Filmfestspiele : „Roter Himmel“ preisgekrönt: Regisseur Petzold ist sprachlos

Berlin Bei der Berlinale durfte sich Christian Petzold über den Großen Preis der Jury freuen. Im Interview erzählt er, was er mit dem Filmpreis verbindet.

Das Wunderbare an Preisen sei, sagte Petzold, dass sie ihn später an die Premieren der Filme erinnerten. „Und die Premiere von diesem Film hier, „Roter Himmel“ in Berlin, war eine der schönsten in meinem Leben, und daran werde ich mich immer erinnern, wenn ich diesen Preis sehe.“ Seine Auszeichnungen stünden in seinem Büro. Das er allerdings bald räumen müsse - wegen einer „verdammten Eigenbedarfs-Kündigung“, wie er erzählte. Deswegen wisse er noch nicht, wohin er den neuen Bären stellen werde.