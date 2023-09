Führungswechsel Roth: Neue Berlinale-Spitze noch in diesem Jahr

Die künftige Leitung für die Internationalen Filmfestspiele Berlin soll nach dem Willen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth bis Ende des Jahres gefunden werden. „Wir sind auf gutem Weg mit dem Verfahren, damit wir noch in diesem Jahr eine neue Persönlichkeit präsentieren können, eine gute Berlinale 2024 hinbekommen und uns kraftvoll auf den Weg machen, dass die Berlinale auch in Zukunft ein Festival mit Glanz und internationaler Bedeutung ist“, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin.