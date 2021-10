Reality-Show : RTL schickt seine Dschungel-Promis diesmal nach Südafrika

Köln Wegen der Corona-Pandemie ist Australien weiterhin kein Reiseziel für den Dschungelcamp-Tross. Jetzt ist ein anderer Kontinent im Spiel.

Das RTL-Dschungelcamp startet im Januar diesmal in Südafrika. „Nach aktueller Planung soll die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert werden“, teilte der Sender mit.

Traditionell wurde die RTL-Dschungelshow in Australien gedreht, dieses Reiseziel kommt wegen der Corona-Pandemie für den TV-Tross weiter nicht infrage.

In diesem Jahr hatte RTL wegen der Corona-Pandemie eine Ersatzshow aus Hürth bei Köln ausgestrahlt. Dem Sieger, Reality-TV-Kandidaten Filip Pavlovic, hatte RTL einen Platz in der kommenden Dschungelshow versprochen. Weitere bereits bestätigte Kandidaten sind Lucas Cordalis und Harald Glööckler. Moderatoren in Südafrika sind wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.