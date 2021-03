Gespräch mit Oprah Winfrey : RTL und Vox zeigen Interview mit Meghan und Harry

Berlin Das viel erwartete erste große Interview seit dem „Megxit“ kommt auch ins deutsche Fernsehen. Geführt hat es eine bekannte US-Starmoderatorin.

Diese hätten sich die Senderechte an dem Interview des US-Senders CBS gesichert, heißt es in einer Mitteilung dazu. RTL zeigt das Interview demnach am kommenden Montag ab 15.00 Uhr im Rahmen eines dreistündigen „Exclusiv Spezials“. Bei Vox werde es ebenfalls in kompletter Länge ausgestrahlt - ab 22.15 Uhr in einem „Prominent Spezial“.