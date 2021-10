Schauspielerin : Rumer Willis lobt ihre Eltern

Schauspielerin Rumer Willis 2019 in Beverly Hills. Foto: Matt Sayles/Invision/AP/dpa

Los Angeles Viele Kinder haben nach der Scheidung ihrer Elterm das Gefühl, wählen zu müssen. Die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore ist sehr dankbar, dass sich beide um sie gekümmert haben.

Beide hätten sich „mein ganzes Leben lang so sehr bemüht, dass ich nie das Gefühl hatte, zwischen ihnen wählen zu müssen“, sagte die 33-Jährige in einem Interview des Magazins „People“, das am Montag veröffentlicht wurde.