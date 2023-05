Pufpaff macht sich über das Saarland lustig „Die haben da ’ne Wurst drübergehängt“: TV Total verspottet das Saarvenir

„Ist zufällig Besuch aus dem Saarland hier?“, fragt er in die Menge. Die Kamera schwenkt und erfasst zwei Zuschauer. „Woher kommt Ihr? Jetzt sagt nicht aus dem Saarland. Aus Saarbrücken? Na gibt ja auch nicht viel mehr.“ Moderator Sebastian Pufpaff hat die Lacher auf seiner Seite. Doch auf was wollte der Moderator damit hinaus? Das sollte sich wenige Augenblicke später am Mittwochabend, 4. Mai, zur besten Sendezeit herausstellen.