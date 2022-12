Leute : Sänger Marc Marshall trägt jetzt Regenbogenbart

Baden-Baden Der Sohn von Schlager-Urgestein Tony Marshall trägt jetzt ein Statement mitten im Gesicht: Für den Sänger steht sein neuer Regenbogenbart für Liebe, Frieden und Respekt.

Als Zeichen gegen Diskriminierung hat Sänger Marc Marshall seinen Bart in Regenbogenfarben gefärbt. „Liebe, Frieden und Respekt sind für mich die Grundlagen für ein harmonisches Miteinander“, erklärte der 59-Jährige dazu am Freitag in Baden-Baden. „Liebe, Frieden und Respekt trage ich in mir - und all diese Werte sehe ich auch in einem Regenbogen.“