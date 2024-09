Albumveröffentlichung Sänger von Berliner Band Mighty Oaks: KI hilft uns nicht

Gerade in einer Zeit, in der Musik durch Technik immer besser perfektioniert werden kann, halten Mighty Oaks ihre eigene bewusst reduziert. „Wir haben live bei mir aufgenommen, das Tonstudio aus dem Keller bei mir im Haus hochgeholt, wo viel aus Holz ist und alles wärmer klingt. Da kann man dann im Nachhinein nicht noch editieren und perfektionieren“, sagte Hooper. So seien die Musiker „viel mehr in dem Moment drin“. Hörbar seien dadurch aber auch kleine Fehler - was die Qualität jedoch keineswegs schmälere.