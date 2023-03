Alkoholfrei Sängerin Kylie Minogue setzt auf den Sober-Trend

Sängerin Kylie Minogue (54) macht sich für ein größeres Angebot an alkoholfreiem Wein und Sekt stark. „Es gibt so viele Menschen, die sich diese Option wünschen - Leute aus meiner Band, Sänger, schwangere Frauen, Menschen, die generell keinen Alkohol trinken“, sagte sie in Düsseldorf am Rande der Messe ProWein der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb biete sie selbst nun auch eine alkoholfreie Sekt-Variante an. Der Sober (Nüchtern)-Trend hat etwa in den USA jede Menge alkoholfreie Bars entstehen lassen.