Sängerin Rihanna wird 30 Jahre alt

Sängerin Rihanna feiert am Dienstag ihren 30. Geburtstag. Der Mega-Star aus Barbados ist seit langer Zeit schon nicht mehr aus dem Pop-Business wegzudenken.

Ob sich jemand traut, ein Geburtstagslied für Rihanna zu singen? Dafür muss man schon etwas Mut haben. Schließlich singt Rihanna wohl selbst am besten - oder zumindest besser als die meisten Menschen. Glückwünsche wird sie aber trotzdem jede Menge bekommen. Denn Rihanna feiert am Dienstag ihren 30. Geburtstag.

Geboren wurde die Sängerin auf einer Insel in der Karibik. Die Insel heißt Barbados. Heute lebt Rihanna aber in den USA. Seit zehn Jahren hat sie mit ihrer Musik schon großen Erfolg. Sie gewann schon irre viele Preise und landete mit vielen Liedern weit oben in den Charts. Ihren Erfolg nutzt Rihanna auch, um anderen zu helfen. Sie setzt sich zum Beispiel für kranke Menschen ein und spendet Geld.