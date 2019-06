Outfit : Sahra Wagenknecht: Ich verstehe nichts von Mode

Berlin Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (49) ist nach eigener Aussage nicht in der Lage, bei Partys Small Talk über Mode zu machen.

„Ich bin ja jemand, der von Mode eigentlich gar nichts versteht“, sagte die Fraktionschefin am Montagabend bei einer Talkrunde mit dem Designer Wolfgang Joop (74) in Berlin. Sie habe sich nie damit beschäftigt und kaufe immer aus dem Bauch heraus, was ihr gefalle. Auf die Frage, ob sie mal etwas von Joop gekauft oder getragen habe, sagte sie, das könne durchaus sein. „Ich gucke nicht auf die Marken.“