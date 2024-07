Entertainment Santa Maria am Elbufer - Wieder „Kaisermania“ in Dresden

Kaiser, gebürtiger Berliner, hat seit seinem ersten Besuch 1990 eine ganz besondere Liebesbeziehung zu der Elbestadt. Er sei ihr und den Menschen verbunden, bekennt er immer wieder, und schrieb vor Jahren sogar eine Hymne für seine „Affäre“ Dresden. Jeweils zwei Konzerte an diesem sowie am ersten August-Wochenende sind geplant. Zum letzten Auftritt mit TV-Übertragung gibt es sogar ein Public Viewing - in der kleinen Gemeinde Seeligstadt, gut 25 Kilometer östlich vom Dresdner Königsufer.