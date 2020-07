Partner-Suche : Sarah Jessica Parker arbeitet an Datingshow

Singles auf der Suche - darum drehte sich schon Sarah Jessica Parkers Erfolgs-Serie „Sex and the City“. Foto: Stefan Postles/AAP/dpa

Los Angeles Hochzeit auf dem ersten Blick, Love Island: Dating-Experimente sind derzeit ein beliebtes TV-Format. Diesem Trend schließt sich nun auch „Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker an.

Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) soll einem Medienbericht zufolge mit ihrer Produktionsfirma „Pretty Matches“ an einer Datingshow arbeiten.

In dem Format ohne Drehbuch sollen Singles begleitet werden, die ihr Leben mit einem anderen Single tauschen, um an dem neuen Ort, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Das berichtete das US-Branchenmagazin „Deadline“.

Parker selbst soll in der Show vor der Kamera keine Rolle übernehmen, wie es hieß. Die Show des „Sex and the City“-Stars trägt demnach den Arbeitstitel „Swipe Swap“.