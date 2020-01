Privatleben : Sarah Lombardi: „Manchmal will man einfach nur Sarah sein“

Sarah Lombardi: „Manchmal will man einfach nur Sarah sein“

Sarah Lombardi will ihre Privatsphäre schützen. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB.

Berlin Der Spagat zwischen Öffentlichkeit und Privatleben ist nicht immer ganz einfach. Auch Sarah Lombardi will nicht 24 Stunden lang ein Promi sein.

„Es ist natürlich schon schön, wenn man weiß, dass sich viele Menschen für einen interessieren“, sagte Lombardi der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Aber: „Manchmal will man einfach nur Sarah sein. Ich bin nicht immer nur die, die in der Öffentlichkeit steht. Ich bin halt einfach auch Sarah.“