The-BossHoss-Sänger : Sascha Vollmer: Zuhause bestimmt seine Tochter die Musik

Berlin Bei Auftritten seiner Band „The BossHoss“ steht er oft im Vordergrund. Zu Hause überlässt Sascha Vollmer gerne seiner Tochter die Führung - jedenfalls wenn es um die Frage geht, welche Musik sie hören.

The-BossHoss-Sänger Sascha Vollmer (48) gibt zu Hause das Musik-Zepter an seine 17-jährige Tochter ab. „Daheim bestimmt Manisha, was gehört wird“, sagte er beim Roncalli Weihnachtscircus in Berlin.