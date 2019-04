später lesen T2 Trainspotting Schauspieler Bradley Welsh erschossen Teilen

Der britische Schauspieler Bradley Welsh („T2 Trainspotting“) ist im schottischen Edinburgh erschossen worden. Er sei am Mittwochabend an seinen schweren Verletzungen gestorben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa