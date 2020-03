Baby-News : Schauspielerin Jenna Dewan bringt zweites Kind zur Welt

Berlin Jenna Dewan hat Nachwuchs bekommen. Das gab die Schauspielerin auf Instagram bekannt. Das Geschlecht des Kindes verriet die 39-Jährige ebenfalls.

Die US-Schauspielerin Jenna Dewan (39) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die Ex von Hollywood-Star Channing Tatum (39) postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie mit ihrem Neugeborenen zu sehen ist. „Willkommen in der Welt, du kleiner Engel!“, schrieb sie in das Kommentarfeld.