Zweites Kind unterwegs : Schauspielerin Kirsten Dunst zeigt Babybauch

Schauspielerin Kirsten Dunst und Jesse Plemons sind 2018 zu Gast bei den Emmy Awards in Los Angeles. Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa

Los Angeles Schauspielerin Kirsten Dunst ist schwanger. Publik machte sie das bei einem Fotoshooting.

Dunst verlinkte die Fotos auf ihrem Instagram-Konto. Für den Fotoshoot habe sich die Schauspielerin von Designern des Labels Rodarte in weiße Spitze einkleiden lassen, postete die Zeitschrift auf Instagram. Auch ihre erste Schwangerschaft in 2018 habe sie in einem Outfit von Rodarte publik gemacht.