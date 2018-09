später lesen Nach der OP Schildkröte mit Lego-Rollstuhl in Zoo-Klinik unterwegs FOTO: Sinclair Miller FOTO: Sinclair Miller Teilen

Twittern

Teilen



Eine schwer verletzte Schildkröte fährt nach einer Panzeroperation mit einem Lego-Rollstuhl durch die Klinik des Maryland Zoos in Baltimore. Das verletzte Tier wurde im Juli von einem Zoo-Mitarbeiter in einem Park gefunden und in die Klinik gebracht. dpa