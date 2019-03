später lesen Glitzer im Flughafenhangar Schülerin Greta Thunberg mit Goldener Kamera geehrt Teilen

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat bei der Goldenen Kamera einen flammenden Appell für die Rettung des Weltklimas gehalten. „Wir stehen jetzt an einem Scheideweg unserer Geschichte“, sagte die 16-Jährige am Samstagabend in Berlin. dpa