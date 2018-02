später lesen Castingshow Schülerinnen singen Protestsong gegen "GNTM" Teilen

Mit einem eigens komponierten Song protestieren Hamburger Schülerinnen gegen die Sendung "Germany's Next Topmodel" (GNTM) von Heidi Klum. In den sozialen Netzwerken stößt das Video, das gemeinsam mit der Lobbygruppe Pinkstinks entstanden ist, auf große Resonanz - schon mehr als 170.000 Menschen haben das Video auf YouTube und Facebook gesehen. "Klar, bringt ,Germany's Next Topmodel' Spaß, während ich das sehe. Aber danach fühle ich mich falsch", sagt zum Beispiel die 14-jährige Lynne. Zusammen mit ihren Freundinnen hat sie den Song "Not Heidis Girl" aufgenommen.