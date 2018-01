später lesen #KnitforJacinda Schwangere Premierministerin löst Strick-Boom aus FOTO: Greg Bowker FOTO: Greg Bowker Teilen

Mit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern (37) in ihrer Heimat eine neue Strickbewegung in gang gesetzt. In den sozialen Netzwerken schlossen sich Leute unter dem Hashtag #KnitforJacinda (#StrickenfürJacinda) zusammen. dpa