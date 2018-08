Schwarzenegger bekommt „Mister Universum“-Pokal zurück

Fast 50 Jahre nach dem Gewinn des „Mister Universum“-Titels hat Arnold Schwarzenegger (71) seine damals gewonnene Trophäe zurückbekommen. dpa

Er nahm den lange verschollenen Pokal vor einigen Tagen in Budapest entgegen, wie ein Video auf „TMZ.com“ zeigt. „Es ist toll, ihn wiederzubekommen, um meine Trophäensammlung zu komplettieren“, sagte der österreichische Schauspieler und ehemalige Bodybuilder.

Nach eigenen Angaben bekam Schwarzenegger den Pokal 1969 bei der Wahl zum „Mister Universum“ in London. Seine Mutter habe ihn später an jemanden verschenkt, der sie in ihrem Haus besuchte. Kürzlich habe er durch Zufall erfahren, dass der ungarische Bodybuilder Lorand Berke mittlerweile im Besitz der Trophäe sei.

„Mein Kindheitstraum ist wahr geworden, als ich ihn getroffen habe“, schrieb der Ungar auf Instagram über sein Treffen mit dem „Terminator“. Das Fitnessstudio „Flex Gym“ in Budapest hatte die Pokalübergabe nach eigenen Angaben organisiert und Fotos davon ins Internet gestellt. Schwarzenegger hatte vor seiner Hollywood-Karriere mehrmals die Wahl zum „Mister Universum“ gewonnen - erstmals mit 20 Jahren. Es ist einer der höchsten Titel im Bodybuilding.

