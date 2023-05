Freundschaft Schwarzenegger gratuliert „Legende“ Eastwood zum Geburtstag

Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet. Schwarzenegger nannte seinen älteren Kollegen in der Vergangenheit „ein großes Idol“. Eastwood gab kürzlich Pläne für sein 40. Regiewerk bekannt. Der Hollywood-Veteran will den Gerichtsthriller „Juror No. 2“ in diesem Sommer abdrehen. Schwarzenegger ist derzeit in der Netflix-Serie „FUBAR“ in seiner ersten Serien-Hauptrolle als schlagkräftiger CIA-Agent zu sehen.