Hollywood : Schwarzenegger: Weniger Fleisch hat mir zwei Jahre geschenkt

Arnold Schwarzenegger isst weniger Fleisch als früher, was ihm gut bekommt. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Glasgow Der 74-jährige Schauspieler hat seine Ernährung umgestellt und profitiert davon gesundheitlich. Vor allem seinen Aterien geht es besser, seit er mehr auf Pflanzliches setzt.

„Mein Kardiologe sagte mir, dass sich meine Arterien nicht mehr weiter verengen, seit ich mehr Gemüse und pflanzliche Produkte esse“, sagte Schwarzenegger am Freitag in einem Interview mit der BBC. „Ich habe meine Gesundheit verbessert, das hat mir zwei Jahre extra gegeben.“ Der „Terminator“-Darsteller ist bereits mehrfach am Herzen operiert worden.