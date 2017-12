später lesen Schwedisches Königshaus Schwedens Baby-Prinz Gabriel wird getauft FOTO: Jonas Ekstromer FOTO: Jonas Ekstromer Teilen

In Schweden wird heute der kleine Prinz Gabriel getauft. Das zweite Kind von Prinz Carl Philip (38) und seiner Frau Sofia (32) ist am 31. August in der Nähe von Stockholm zur Welt gekommen. Zur Taufe kommt die Königsfamilie in der Schlosskirche von Drottningsholm zusammen. dpa