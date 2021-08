Adel : Schwedens jüngster Prinz Julian getauft

Bischof Johan Dalman (l) hält Prinz Julian, während Pfarrer Michael Bjerkhagen (M) Prinzessin Sofia (2.v.r.) und Prinz Carl Philip in der Kapelle von Schloss Drottningholm zusehen. Prinz Julian ist der dritte Sohn von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia. Foto: Jonas Ekströmer/TT News Agency/AP/dpa

Stockholm Viereinhalb Monate alt ist der jüngste Sohn von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia. Nun wurde Prinz Julian getauft.

Schwedens derzeit jüngster Prinz Julian ist am Samstag getauft worden. Vor den Augen der versammelten Königsfamilie wurde der knapp viereinhalb Monate alten Sohn von Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Sofia (36) in der Kirche von Schloss Drottningholm in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen.