Eurovision Song Contest Schweizer liebäugeln mit Céline Dion als ESC-Stargast

Die Produzenten des Eurovision Song Contests (ESC) 2025 in Basel liebäugeln mit Sängerin Céline Dion als Stargast. „Natürlich ist das ein Thema bei uns“, sagte Co-Produzent Reto Peritz dem „Sonntagsblick“. „Eigentlich will man ja am ESC Talente in den Vordergrund stellen und diese nicht von weltbekannten Stars überschatten lassen. Aber es hat natürlich auch seinen Reiz, einen solchen Namen in der Show zu haben.“