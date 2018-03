später lesen 300 000 Zuschauer Schwule und Lesben in Sydney feiern 40 Jahre Mardi Gras FOTO: Joel Carret FOTO: Joel Carret Teilen

Tausende Schwule und Lesben sind in Sydney zur jährlichen Mardi-Gras-Parade auf die Straße gegangen. Sie erinnerten am Samstag zugleich an den ersten derartigen Marsch vor 40 Jahren, der von der Polizei brutal niedergeschlagen wurde. dpa