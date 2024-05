Nach Gewalt-Video Sean „Diddy“ Combs entschuldigt sich für Angriff

„Mein Verhalten in dem Video ist unentschuldbar“, sagte Combs in seiner Aufzeichnung auf Instagram. Er übernehme „volle Verantwortung“ für sein Verhalten, er sei damals wie heute davon angewidert. Dies sei eine der „dunkelsten“ Zeiten in seinem Leben gewesen. Er sei an einem absoluten Tiefpunkt gewesen, doch danach habe er Hilfe gesucht und sich in Therapie und in eine Entziehungskur begeben.