Schauspieler : Sebastian Bezzel hat genug vom Leberkäse

Augsburg In der Rolle des Ermittlers Franz Eberhofer isst Sebastian Bezzel oft Leberkässemmeln. Privat kann sich der Schauspieler aber nur bedingt für die bayerische Spezialität begeistern.

Mit seinen in der Hansestadt aufgewachsenen Kindern rede er hin und wieder in seinem Heimatdialekt, besonders wenn er besonders lustig oder besonders grantig sei. Er selbst fühle sich in Hamburg privat wohl und plane keine Rückkehr nach Bayern, sagte der Garmisch-Partenkirchener. „Heimat ist bei mir sowieso eher personenbezogen denn ortsabhängig.“ Bezzel und Gehlen spielen in der NDR-Serie „Da is’ ja nix“ ein Hochstapler-Paar.