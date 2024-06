Musik „Senioren im Park“: Mehr Ältere auf großen Festivals

Mit Rock im Park und seinem legendären Schwesterfestival Rock am Ring in der Eifel gehen an diesem Wochenende die ersten großen Open Airs in Deutschland über die Bühne. Der Altersdurchschnitt liegt laut dem Veranstalter bei beiden Festivals bei Ende 20. „Unsere Fans werden mit uns älter, gleichzeitig kommen viele jüngere Gäste hinzu“, heißt es von den Festivals.