Streaming Serie über Bill und Tom Kaulitz bei Netflix

Die Brüder Bill und Tom Kaulitz sind bald in einer Reality-Serie beim Streaminganbieter Netflix zu sehen. Das Format „Kaulitz & Kaulitz“ starte am 25. Juni, teilten die beiden 34-Jährigen am Mittwoch auf Instagram mit. „Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben“, teilte Netflix mit.