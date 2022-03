Streaming : „Sex and the City“-Nachfolger bekommt zweite Staffel

Carrie (Sarah Jessica Parker) in einer Szene der ersten Staffel. Foto: WarnerMedia/HBO Max/Sky/dpa

New York Mehr als 15 Jahre nach dem Ende der Kultserie „Sex and the City“ ging die Geschichte von Carrie, Miranda und Charlotte weiter. Nun ist ein Nachschlag angekündigt.

Es geht weiter für den Nachfolger von „Sex and the City“: Die Serie „And Just Like That...“ rund um Carrie, Miranda und Charlotte bekommt eine zweite Staffel. Das kündigte HBO Max mit einem kurzen Video auf dem Instagram-Kanal der Serie an.

Hello again, lovers... #AndJustLikeThat #AJLT pic.twitter.com/io7mUwmz3D — HBO Max (@hbomax) March 22, 2022

Schauspielerin Sarah Jessica Parker bedankte sich mit einem Post bei den Zuschauern. „Schlicht und einfach. Ihr seid unser Herzschlag“, schrieb die 56-Jährige, die in der Serie die Rolle der Carrie Bradshaw spielt. „Wir lieben euch so sehr.“

© dpa-infocom, dpa:220323-99-635881/4

