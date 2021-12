Kultserie : „Sex-and-the-City“-Stars distanzieren sich von Chris Noth

Los Angeles Zwei Frauen erheben Anschuldigungen gegen den Schauspieler Chris Noth. Seine Kolleginnen aus „Sex and the City“ zeigen sich erschüttert.

Die weiblichen Stars der Serie „Sex and the City“ haben sich öffentlich an die Seite der Frauen gestellt, die ihrem Serienkollegen Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwerfen.

Zwei Frauen hatten Noth der Zeitschrift zufolge sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im Zuge der Neuauflage der HBO-Kultserie „Sex and the City“ hätten sich die Frauen im Alter von 40 und 31 Jahren an „The Hollywood Reporter“ gewandt. Demnach habe die neuerliche Berichterstattung um die Serie die „schmerzhaften Erinnerungen“ an die Vorfälle in den Jahren 2004 in Los Angeles und 2015 in New York geweckt.