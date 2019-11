Im Gespräch : „Sexiest Men“ unter sich: Blake Shelton und John Legend

Los Angeles John Legend wurde gerade von der US-Zeitschrift „People“ zum „Sexiest Man Alive“ gekürt. Sein Vorgänger 2017, US-Country-Star Blake Shelton, hat Legend gleich mal Hoffnung auf „noch mehr Geld“ gemacht.

In seinem „Trailer Talk“, den er am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram postete, fragt Legend seinen Kollegen, was sich nach der Ehrung in seinem Leben verändert habe. Shelton: „Ich habe noch mehr Geld gemacht.“ Leute hätten ihn zum Beispiel zum Dinner eingeladen oder per Mail Geld gesendet. Es sei verblüffend gewesen. Scherzhaft fügte Shelton noch an, er finde Legend auch sexy, vor allem wegen dessen Adamsapfel.