Prozesse : Sexueller Missbrauch: Jury hält Bill Cosby für schuldig

Los Angeles Eine Frau beschuldigte US-Schauspieler Bill Cosby, sie in der Playboy-Mansion sexuell missbraucht zu haben, als sie 16 Jahre alt war. Eine Jury in Kalifornien gab ihr nun recht.

US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby (84) ist erneut des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden worden. Eine Jury aus acht Frauen und vier Männern sah es als erwiesen an, dass Cosby die Klägerin in der Playboy-Mansion in Los Angeles missbrauchte, als sie 16 Jahre alt war.