Freude am Leben : Sheryl Crow ärgert sich nicht mehr über Kleinigkeiten

Freude am Leben

London Die US-Popsängerin Sheryl Crow („All I Wanna Do“) genießt ihr Leben heute mehr als früher.

2006 war bei Crow Brustkrebs diagnostiziert worden - die Sängerin besiegte die Krankheit. „Über die kleinen Dinge regt man sich dann nicht mehr auf“, sagte Crow, die am Freitag (30. August) ihr neues Album „Threads“ veröffentlicht. „Ich bin extrem dankbar, dass ich das, was ich tue, immer noch machen kann, dass es mir gesundheitlich gut geht, dass es mir Spaß macht und ich mich jugendlicher fühle als je zuvor. Das Leben ist also gut.“